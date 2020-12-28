Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем. В случае, если участник относится к субъектам МСП: Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем.