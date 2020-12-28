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    Главная / Торги / Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)

    Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807941Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ориентировочный_график_поставки_282.xls

    Оферта_участника_282.xlsx

    Проект_договора_282.doc

    Техническое_задание_282.xlsx

    Техническое_предложение_282.xlsx

    Извещение_282.docx

    Документация_282.doc

    Итоговый_протокол_282.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 930 671-27-31

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807941Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807941Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807941Подведение итогов не позднее Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807941Подведение итогов не позднее Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)

    Начальная цена

    442 558,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара 11 шт., характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 6 документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г.Нижний Новгород, ул.Ларина,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем. В случае, если участник относится к субъектам МСП: Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827231/name/60000f1884f715.50922277

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 11.00000

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