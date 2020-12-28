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Номер извещения
32009807941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 930 671-27-31
Факс
--
Адрес электронной почты
anvasilyeva@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807941Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807941Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 16:0014.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807941Подведение итогов не позднее Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (Запасные части к компрессору Atlas Copco)
Начальная цена
442 558,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара 11 шт., характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 6 документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г.Нижний Новгород, ул.Ларина,20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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