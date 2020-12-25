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    Главная / Торги / Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения

    Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 05:0025.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807887Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабженияНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    33/2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Дог_подряда_кадастр__33.docx

    Техническое_задание_прилож_1_к_Дог_33.docx

    Календарный_план_прилож_2_к_Дог_33.docx

    Перечень_объектов_прилож_3_к_Дог_33.docx

    Изменения_Извещение_и_документация_33_1.docx

    Извещение_и_Документация_33_1.docx

    Протокол_итогов_землеустр_33.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Сибирьгазсервис
    Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис

    Юридический адрес

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Почтовый адрес

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Контактный телефон

    +7 383 211-02-11

    Факс

    +7 383 211-02-11

    Адрес электронной почты

    bakulinaea@gazsib.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакулина Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807887Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабженияНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения

    Начальная цена

    397 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Сибирьгазсервис
    Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис

    Адрес местонахождения

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.46

    Землеустройство

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823006/name/5fec0beea28973.04978921

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Землеустройство"

    Кол-во: 1.00000

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