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Номер извещения
ГП036890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка плит дорожных для ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12 доб. 23520
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
tupikov.eb@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тупиков Евгений Борисович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Закупка плит дорожных для ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.02.2021 13:00 GMT +301.02.2021 13:0001.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036890Дата и время окончания срока приема заявок закупка плит дорожных для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2021 13:0001.02.2021 13:0001.02.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036890Дата и время вскрытия заявок закупка плит дорожных для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 10:0002.02.2021 10:0002.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036890Подведение итогов не позднее закупка плит дорожных для ООО "НОВАТЭК-АЗК"Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка плит дорожных для ООО "НОВАТЭК-АЗК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Промкомзона, между проездом №IV и проездом II.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
23.61.12.143
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 254
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