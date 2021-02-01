Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - В стоимость товара/оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения. - срок поставки не более 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.