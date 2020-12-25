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Номер извещения
32009807888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124
Почтовый адрес
630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124
Контактный телефон
+7 383 211-02-11
Факс
+7 383 211-02-11
Адрес электронной почты
bakulinaea@gazsib.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакулина Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 05:0029.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807888Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабженияНовосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения
Начальная цена
407 708,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Сибирьгазсервис
Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис
Адрес местонахождения
630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124
71.12.35.110
71.12.46
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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