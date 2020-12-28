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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на поставку насосов согласно ТЗ

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку насосов согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808817Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009808817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЧФ МЭ/84

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку насосов согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 12:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 912 311-52-96

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VitaliyStepanishchev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанищев Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808817Подведение итогов не позднее Поставка насосов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    8 482 584,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP (г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, склад ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»), согласно Инкотермс 2010, публикация Международной торговой палаты № 715.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка насосов согласно Технического задания"

    Кол-во: 1.00000

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