www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036891
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Блок-бокс хранения пожарного инвентаря
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-63
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Kurganova.Olga@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курганова Ольга Игоревна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок-бокс хранения пожарного инвентаря
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 21:00 GMT +321.12.2020 21:0021.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036891Дата и время окончания срока приема заявок Блок-бокс хранения пожарного инвентаряНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 06:3022.12.2020 06:3022.12.2020 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036891Дата и время вскрытия заявок Блок-бокс хранения пожарного инвентаряНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 21:0019.02.2021 21:0019.02.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036891Подведение итогов не позднее Блок-бокс хранения пожарного инвентаряНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок-бокс хранения пожарного инвентаря
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно форме стоимостного предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно форме стоимостного предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
F
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.