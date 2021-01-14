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    Главная / Торги / Поставка товара (Изделия из бумаги)

    Поставка товара (Изделия из бумаги)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Изделия из бумаги)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009807827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Изделия из бумаги)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 10:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений___2_от_30.12.20.docx

    Извещение_280_2.doc

    Проект_договора_280.doc

    Ориентировочный_график_поставки_280.xlsx

    Оферта_Участника_280.xlsx

    Шаблон_исходящего_письма.doc

    Извещение_о_внесении_изменений___1_от_23.12.20.docx

    Техническое_задание_280_1.xlsx

    Техническое_предложение_280_1.xlsx

    Форма_бланка_материального_пропуска.pdf

    Итоговый_протокол_280.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 930 671-27-31

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Изделия из бумаги)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807827Подведение итогов не позднее Поставка товара (Изделия из бумаги)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Изделия из бумаги)

    Начальная цена

    476 838,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара 88 237 шт., в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к извещению о запросе котировок в электронной форме)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка силами и средствами поставщика до склада покупателя по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    17.2

    Изделия из бумаги и картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.2

    Производство изделий из бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832418/name/600962e848a053.90947449

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 88237.00000

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