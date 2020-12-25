Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для внесения сведений о местоположении оси газопровода в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009807894 Уникальный номер закупки Номер закупки 30/2020 Наименование закупки Выполнение комплекса землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для внесения сведений о местоположении оси газопровода в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), оформления охранных зон газораспределительных сетей и прав на земельные участки на период эксплуатации объектов газоснабжения Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Сибирьгазсервис

Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис Юридический адрес 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124 Почтовый адрес 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124 Контактный телефон +7 383 211-02-11 Факс +7 383 211-02-11 Адрес электронной почты bakulinaea@gazsib.ru Ф.И.О. контактного лица Бакулина Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Новосибирск Закупки и тендеры Новосибирская область Ключевые слова:

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