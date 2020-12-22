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    Главная / Торги / заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект 63-20 новый город, г. Набережные Челны.

    заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект 63-20 новый город, г. Набережные Челны.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036887Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036887

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект 63-20 новый город, г. Набережные Челны.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    16.12.2020 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка.xlsx

    проект.pdf

    требования_к_окнам.pdf

    Бланк_для_цен.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Юридический адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Почтовый адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Контактный телефон

    +7 965 626-00-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.yamaliev@domkor.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямалиев Ильнар Фаязович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036887Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2020 09:3022.12.2020 09:3022.12.2020 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП036887Дата окончания срока рассмотрения заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Дата и время проведения

    22.12.2020 10:0022.12.2020 10:0022.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП036887Дата и время проведения заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036887Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036887Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны.

    Начальная цена

    15 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по соглашению сторон

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Классификатор ОКПД2

    22.23.14

    Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей (без монтажа) на строительный объект:​ 63-20 новый город, г. Набережные Челны."

    Кол-во: 1

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