Поставка авиационно-технического имущества для технического обслуживания воздушных судов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты по Договору производятся путем 100% оплаты стоимости поставленной Поставщиком партии Товара, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. При этом датой поступления партии Товара на склад Покупателя считается дата подписания Покупателем товарной накладной.