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    Главная / Торги / Оснастка для испытаний.

    Оснастка для испытаний.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036892Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    161220

    Наименование закупки

    Оснастка для испытаний.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СБ_чертежи_оснастки.pdf

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок_._Оснастка_для_испытаний..pdf

    Протокол_ПИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Юридический адрес

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    Почтовый адрес

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 611-10-00 доб. 194

    Факс

    +7 812 458-72-22

    Адрес электронной почты

    ozhogina@ckba.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ожогина Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036892Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036892Дата и время вскрытия заявок Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 11:3023.12.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036892Подведение итогов не позднее Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям.

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Россия, СПб, Колпино, проспект Ленина, дом 1, «Ижорский завод», цех № 66.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23.199

    Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815949/name/5fe332e560a1b1.30533247

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оснастка для испытаний ЦКБ С96593-050М в составе (состав оснастки прописан в извещении к конкурсу)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Оснастка для испытаний ЦКБ С050.702-010 в составе (состав оснастки прописан в извещении)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Оснастка для испытаний ЦКБ С050.693-015 в составе (состав оснастки указан в извещении)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    " Оснастка для испытаний ЦКБ С41108-020М в составе (состав указан в извещении к процедуре)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Оснастка для испытаний ЦКБ С41108-025М в составе (состав указан в извещении к процедуре)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Оснастка для испытаний ЦКБ С96599-032М в составе (состав указан в извещении к процедуре)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Оснастка для испытаний ЦКБ 0143-1460.01 в составе (состав указан в извещении к процедуре)"

    Кол-во: 2

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