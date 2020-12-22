Лот 1

Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям.