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Номер извещения
ГП036892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оснастка для испытаний.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 194
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
ozhogina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ожогина Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036892Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036892Дата и время вскрытия заявок Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202023.12.2020 11:3023.12.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036892Подведение итогов не позднее Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оснастка для испытаний. Закупка проводится для нужд Государственного контракта № 1319187304955142209000041/Р/1/10122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г., Идентификатор Государственного контракта: 1319187304955142209000041. Условия оплаты: 1. Аванс в размере 50% от общей суммы оплачивается в течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания договора. 2. Окончательный расчет 50% с момента подписания акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Расчет производится по спецсчетам. 3. Изготовление изделий из материала Исполнителя. 4. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с чертежом. 5. С изделиями направляются: - сертификаты на использованные материалы, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам, с предоставлением протокола и диаграммы подтверждающей проведение термообработки; - опыт изготовления и поставки оснастки для трубопроводного оборудования. - этикетка на каждую деталь. - протокол проведения испытаний в соответствии с техническими требованиями чертежей Покупателя; - срок поставки оборудования 10 рабочих дней после заключения договора; Начальная (максимальная) цена закупки: 1 200 000 руб. с НДС. Участники закупки проставляют цены по всем позициям.
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Россия, СПб, Колпино, проспект Ленина, дом 1, «Ижорский завод», цех № 66.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
28.49.23.199
28
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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