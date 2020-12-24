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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009807735
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ
Контактный телефон
+7 812 665-57-66
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbsm.su
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Виолетта Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалентСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807735Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалентСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент
Начальная цена
1 215 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Условиями Проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д.,7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ
29.10.22.000
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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