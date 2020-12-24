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    Главная / Торги / Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалентСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    49/20250

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Извещению__Условия_ПРЗ_.docx

    Приложение__2_к_Извещению__Техническое_задание_.pdf

    Извещение.docx

    Приложение__3_к_Извещению__Проект_договора_.docx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО КБСМ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ

    Контактный телефон

    +7 812 665-57-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@kbsm.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Виолетта Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалентСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807735Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалентСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807735Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалентСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля УАЗ Патриот (комплектация Оптимум) или эквивалент

    Начальная цена

    1 215 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Условиями Проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бобруйская д.,7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет доставку Автомобиля Заказчику и выполняет погрузо-разгрузочные работы. Срок поставки Автомобиля - в течение 10 (Десяти) дней с момента перечисления Заказчиком авансового платежа. Оплата Автомобиля осуществляется Заказчиком по счету Поставщика в следующем порядке: – авансовый платеж – 40% от цены договора в течение 10 банковских дней с момента заключения Договора. – окончательный расчет – 60% от цены договора в течение 10 банковских дней после подписания Акта приема - передачи.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБСМ
    Все закупки и тендеры АО КБСМ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ЕЧ,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ78, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕРА ЕЧ

    Классификатор ОКПД2

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818823/name/5fe5c67987ba39.30392640

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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