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Номер извещения
ГП036879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка на оказание услуг по сопровождению информационных систем ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционная закупка на оказание услуг по сопровождению информационных систем ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036879Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка на оказание услуг по сопровождению информационных систем ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП.Колпино
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036879Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на оказание услуг по сопровождению информационных систем ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036879Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка на оказание услуг по сопровождению информационных систем ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная закупка на оказание услуг по сопровождению информационных систем ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и Филиала ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»-ЛП.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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