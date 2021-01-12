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Номер извещения
32009807673
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Контактный телефон
+7 4852 40-25-19
Факс
--
Адрес электронной почты
klevakin@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевакин Борис Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ярославль
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Экскаваторы-погрузчики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 11:59 GMT +312.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807673Дата и время окончания срока приема заявок Экскаваторы-погрузчикиЯрославль
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807673Дата и время вскрытия заявок Экскаваторы-погрузчикиЯрославль
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 12:0014.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807673Подведение итогов не позднее Экскаваторы-погрузчикиЯрославль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаваторы-погрузчики
Начальная цена
12 556 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
28.92.26.110
28.92
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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