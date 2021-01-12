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    Главная / Торги / ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

    ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807673Дата и время окончания срока приема заявок Экскаваторы-погрузчикиЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807673

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    192-20

    Наименование закупки

    ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_192_20_ред_2.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__192_20_ред_2.docx

    Коммерческого_предложени___192_20_ред_2.xls

    Проект_договора_запроса_предложений_в_электронной_форме__192_20_ред_2.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__192_20_ред_2.docx

    Приложение___1_ред_2_1.xlsx

    Итоговый_протокол__192_20.pdf

    Итоговый_протокол__192_20.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    +7 4852 40-25-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экскаваторы-погрузчики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 11:59 GMT +312.01.2021 11:5912.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807673Дата и время окончания срока приема заявок Экскаваторы-погрузчикиЯрославль

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807673Дата и время вскрытия заявок Экскаваторы-погрузчикиЯрославль

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 12:0014.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807673Подведение итогов не позднее Экскаваторы-погрузчикиЯрославль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807673Подведение итогов не позднее Экскаваторы-погрузчикиЯрославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаваторы-погрузчики

    Начальная цена

    12 556 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826492/name/5ffecddf74b4e5.01608057

    13.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826253/name/5ffe975a58d3f5.53260977

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 2.00000

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