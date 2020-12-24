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    Главная / Торги / Поставка алюминиевого металлопроката

    Поставка алюминиевого металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого металлопроката Москва, 3-я Мытищинская 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807636

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка алюминиевого металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_поставка_аллюминиевого_проката.doc

    Извещение_поставка_аллюминиевого_проката.docx

    Договор__Алюминевый_прокат_.docx

    Поставка_проката.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Юридический адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    Почтовый адрес

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Контактный телефон

    +7 495 602-91-73

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npp-kvant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Роман Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, 3-я Мытищинская 16

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевого металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:30 GMT +324.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого металлопроката Москва, 3-я Мытищинская 16

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:3024.12.2020 10:3024.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807636Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевого металлопроката Москва, 3-я Мытищинская 16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807636Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевого металлопроката Москва, 3-я Мытищинская 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевого металлопроката

    Начальная цена

    884 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПП КВАНТ
    Все закупки и тендеры АО НПП КВАНТ

    Адрес местонахождения

    129626, Г МОСКВА, УЛ 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, 16,

    129626, Г МОСКВА, УЛ МЫТИЩИНСКАЯ 3-Я, 16

    Классификатор ОКПД2

    24.42.2

    Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818783/name/5fe5c26bc9f668.09189984

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 96.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    570 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
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