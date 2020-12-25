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    Главная / Торги / комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"

    комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036886Дата и время окончания срока приема заявок комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036886

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036886_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 23520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036886Дата и время окончания срока приема заявок комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036886Подведение итогов не позднее комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036886Подведение итогов не позднее комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплексная закупка запорной арматуры, труб и металлоизделий для ООО"НОВАТЭК-АЗК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - В стоимость оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения. - срок поставки не более 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/884484/name/6062b027b315e4.94824471

    30.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан запорно-невозвратный DN15, PN50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой ручной DN15, РN16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой ручной DN25, РN16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Огнепреградитель DN80 ОП-80-Р (с ответными фланцами и крепежом) 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Огнепреградитель DN100 ОП-80-Р (с ответными фланцами и крепежом) 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Труба бесшовная 89x4,5 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Труба бесшовная 108x4 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Отвод П90 89х4,5 ГОСТ 17375-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Отвод П90 100х4 ГОСТ 17375-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Тройник равнопроходной П90 89х3,5 ГОСТ 17376-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Тройник равнопроходной П90 108х4 ГОСТ 17376-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Переход 108х4-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Фланец 80-40-11-Е ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Фланец 80-40-11-F ГОСТ 33259-2015 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Заглушка фланцевая исп.5 DN80, PN40 АТК-24.200.02-90 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Заглушка фланцевая исп.2 DN80, PN40 АТК-24.200.02-90 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Оголовок свечи DN80 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Оголовок свечи DN100 ЛПА-61.033.19 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Заглушка элептическая 108х4 ГОСТ 17379-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Заглушка элептическая 89х3,5 ГОСТ 17379-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Бобышка приварная ОСТ 26.260.460-99 1-1-М20х1,5-50 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Пробка манометровая М20х1,5 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Рулон огнезащитный ЕвроМБОР-ВЕНТ (EI-45)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Металл листовой, толщина 0,5 мм оцинк."

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Пневматический продувочный пистолет Metabo BP 210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Труба бесшовная 21x3 ГОСТ 8734-75 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Сильфонная подводка для газа, 1/2”, 1,5 м,1,1 МПа, гайка-гайка Нерж. сталь / ПВХ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Пневмошланг 8х6 мм в бухте 25 мм. 808705-86-25-RED полиамид"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Отвод П90 1-21,3х3,2 ГОСТ 17375-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Тройник П 1-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 9

    "Позиция 31"

    "Переходник 1/4"M на елочку 6мм с обжимным кольцом 6x11мм 180260 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Ниппель двухсторонний с гайкой, 3/4"-1/2" PH 1052510-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 18

    "Позиция 33"

    "Ниппель двухсторонний с гайкой, 1/2"-1/2" PH 1052510-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Переход РВ/РН (футорка), 1/2"-1/4" 70170804 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Соединение РВ/РН (американка РВ/РН), 3/4"-1/2"PH 2052511-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 18

    "Позиция 36"

    "Бобышка приварная G1/2-50 под приварку ЛПА-61.030.14 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 19

    "Позиция 37"

    "Хомут винтовой 8-12 мм NORMA В8-12/9 W2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Труба бесшовная 34x3 ГОСТ 8734-75 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 37

    "Позиция 39"

    "Труба бесшовная 21x3 ГОСТ 8734-75 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 55

    "Позиция 40"

    "Пневмошланг 16х12 мм в бухте 25 мм 808705-1612-25-RED полиамид"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Отвод П90 1-33,7х3,2 ГОСТ 17375-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Отвод П90 1-21,3х3,2 ГОСТ 17375-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 9

    "Позиция 43"

    "Тройник П 1-33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Тройник П 1-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Переход 1-33,7х3,2-21,3х3,2 ГОСТ 17378-2001 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Ниппель двухсторонний с гайкой, 3/4"-1/2" PH 1052510-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Ниппель двухсторонний с гайкой, 1 5/16"-1" PH 1052510-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Соединение РВ/РН (американка РВ/РН), 3/4"-1/2" PH 2052511-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Соединение РВ/РН (американка РВ/РН), 1 5/16"-1" PH 2052511-08-08 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Пробка - 1" PH 2052511-16-16 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Бобышка приварная G1/2-50 под приварку ЛПА-61.030.14 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 14

    "Позиция 52"

    "Муфта G1 под приварку 50 мм ЛПА-61.005.15 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Переход РВ/РН (футорка), 1/2"-1/4" 70170804 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Переходник НР G1/2 – ВР М20х1,5 ПР М20х1,5-G1/2 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Переходник 1/4"M на елочку 12мм с обжимным кольцом 12x17мм 180266 08Х17Н13М2Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Хомут винтовой 12-22 мм NORMA В12-22/9 W2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Хомут 36 ГОСТ 24137-80 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Хомут 22 ГОСТ 24137-80 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Гайка М8 DIN934 А2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 60"

    "Опора 89-КХ-А11 ОСТ 36-146-88 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Опора 108-КХ-А11 ОСТ 36-146-88 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3

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    Регион:
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    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013878
    Поставка материалов для принтеров для нужд АО «СТНГ». ОП АО "СТНГ" (на Чаяндинском НГКМ,КТП-5 447км,КТП-6 543км,КТП-7 663км,КТП-8 718км,КТП-8 762км, КТП-2 105км,73км,277км,КС-1 300км)
    Поставка материалов для принтеров для нужд АО «СТНГ». ОП АО "СТНГ" (на Чаяндинском НГКМ,КТП-5...
    591892
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:30(GMT+03:00)
    9 711 829
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082821
    Запрос предложений по отбору организации для поставки инструмента для нужд АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (014-СМТС-01-2022).
    Запрос предложений по отбору организации для поставки инструмента для нужд АО "Газпром...
    593916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    334 069
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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