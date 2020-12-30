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    Главная / Торги / Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.

    Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xlsx

    Извещение.docx

    Документация_запроса_предложений.docx

    Типовой_договор_поставки_ТМЦ__по_результатам_тендера__07.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +892 74066616

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Салахов Ильфат Фирдависавич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:00 GMT +330.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 10:0031.12.2020 10:0031.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036878Дата и время вскрытия заявок Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036878Подведение итогов не позднее Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036878Подведение итогов не позднее Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово» в 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «ВОЛМА-Абсалямово», Россия, РТ, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская, 121.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Поставка шин для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»"

    Кол-во: 1

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