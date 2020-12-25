Запрос предложений в электронной форме 03-358-2020 по отбору организаций на выполнение работ по разработке раздела проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009807685 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме 03-358-2020 по отбору организаций на выполнение работ по разработке раздела проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А, Почтовый адрес 394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а Контактный телефон +7 473 250-26-70 Факс -- Адрес электронной почты nikitina@gazpromvrn.ru Ф.И.О. контактного лица Никитина Ольга Валерьевна Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

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