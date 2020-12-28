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    Главная / Торги / ЭКСКАВАТОР ТРАНШЕЙНЫЙ ЦЕПНОЙ

    ЭКСКАВАТОР ТРАНШЕЙНЫЙ ЦЕПНОЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807620Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор траншейный цепнойЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    191-20

    Наименование закупки

    ЭКСКАВАТОР ТРАНШЕЙНЫЙ ЦЕПНОЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание___191_20.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__191_20_ред_2.docx

    Коммерческого_предложени___191_20.xls

    Проект_договора_запроса_предложений_в_электронной_форме__191_20.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__191_20.docx

    Итоговый_протокол__191_20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    +7 4852 40-25-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экскаватор траншейный цепной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807620Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор траншейный цепнойЯрославль

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807620Дата и время вскрытия заявок Экскаватор траншейный цепнойЯрославль

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807620Подведение итогов не позднее Экскаватор траншейный цепнойЯрославль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807620Подведение итогов не позднее Экскаватор траншейный цепнойЯрославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор траншейный цепной

    Начальная цена

    2 247 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    28.92.3

    Машины для выемки грунта и строительства прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823000/name/5fec0ba23db927.83671700

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 1.00000

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    9 700 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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