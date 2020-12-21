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    Главная / Торги / Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО «Военторг-Восток» в г. Новосибирске (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО «Военторг-Восток» в г. Новосибирске (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807593Дата и время окончания срока приема заявок Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО "Военторг-Восток" в г. НовосибирскеХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807593

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    257/2020-ЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО «Военторг-Восток» в г. Новосибирске (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен__257_ЗЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ХАРИТОНЕНКО МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО "Военторг-Восток" в г. Новосибирске

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.202022.12.2020 05:0022.12.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009807593Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО "Военторг-Восток" в г. НовосибирскеХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2020 05:0023.12.2020 05:0023.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807593Подведение итогов не позднее Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО "Военторг-Восток" в г. НовосибирскеХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 05:0023.12.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807593Подведение итогов не позднее Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО "Военторг-Восток" в г. НовосибирскеХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка готовой кулинарной продукции для обеспечения объектов ТБО Дирекции АО "Военторг-Восток" в г. Новосибирске

    Начальная цена

    894 936,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. п. Шилово, в/г 109 (Чайная «Сибирячка») 2. п. Шилово, в/г 109 (Магазин «Полигон») 3. г. Юрга, в/ч 21005 (Чайная «Гвардия»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    10.85.1

    Продукты пищевые готовые и блюда

    Классификатор ОКВЭД2

    10.85

    Производство готовых пищевых продуктов и блюд

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых пищевых продуктов и блюд"

    Кол-во: 15900.00000

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