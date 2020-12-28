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Номер извещения
32009807462
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА (ЛИЦЕНЗИЯ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
Почтовый адрес
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
Контактный телефон
+7 3452 28-93-58
Факс
--
Адрес электронной почты
Olkhovskaya_NA@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховская Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
В соответствии с документацией
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 08:59 GMT +328.12.2020 08:5928.12.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807462Дата и время окончания срока приема заявок Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаВ соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807462Дата и время вскрытия заявок Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаВ соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807462Подведение итогов не позднее Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникаВ соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
219 717,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
62.01
62.01
Документация лота
Кол-во: 110.00000
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