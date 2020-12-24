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    Главная / Торги / Закупка пультов радиоуправления мостовых кранов

    Закупка пультов радиоуправления мостовых кранов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036873Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пультов радиоуправления мостовых крановКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пультов радиоуправления мостовых кранов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Свидетельство_изготовителя.docx

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    ГП036873_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3253

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пультов радиоуправления мостовых кранов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036873Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пультов радиоуправления мостовых крановКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036873Дата и время вскрытия заявок Закупка пультов радиоуправления мостовых крановКолпино

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 20:0019.01.2021 20:0019.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036873Подведение итогов не позднее Закупка пультов радиоуправления мостовых крановКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 20:0019.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036873Подведение итогов не позднее Закупка пультов радиоуправления мостовых крановКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пультов радиоуправления мостовых кранов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.121

    Краны мостовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832940/name/600a5f9157c2f7.99997352

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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