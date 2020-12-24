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Номер извещения
32009807370
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку теплопроводящего материала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Почтовый адрес
173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9
Контактный телефон
8162224937
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npkspp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рассадников Алексей Васильеви
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплопроводящего материала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплопроводящего материалаВеликий Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807370Дата и время вскрытия заявок Поставка теплопроводящего материалаВеликий Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплопроводящего материала
Начальная цена
327 263,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК СПП
Все закупки и тендеры АО НПК СПП
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
13.96.16.190
46.49.49
Документация лота
Кол-во: 58.00000
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