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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку теплопроводящего материала

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку теплопроводящего материала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплопроводящего материалаВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807370

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку теплопроводящего материала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ценовое_предложение_3070.docx

    Информационная_карта_актуальная_3070.docx

    пр.4_к_документации_персональные.doc

    пр.3_декларация_интелект_собств.doc

    пр.5_к_документации_о_приоритете_товаров.doc

    Форма_1___Требования_заказчика_к_продукции__без_эквивалента__3070.doc

    Форма_2___Предложение_участника_в_отношении_продукции__без_эквивалента__3070.doc

    пр.2_декларации.doc

    Проект_договора_3070.docx

    Извещение__открытый_запрос_котировок_в_эл.форме_.doc

    Приложение_к_информационной_карте___порядок_обжалования_в_ГК_Роскосмос.pdf

    Протокол_открытия_доступа_и_итогов__ни_одной_заявки__3070.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
    Все закупки и тендеры Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде

    Юридический адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Почтовый адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Контактный телефон

    8162224937

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npkspp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассадников Алексей Васильеви

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплопроводящего материала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплопроводящего материалаВеликий Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807370Дата и время вскрытия заявок Поставка теплопроводящего материалаВеликий Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807370Подведение итогов не позднее Поставка теплопроводящего материалаВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплопроводящего материала

    Начальная цена

    327 263,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК СПП
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Классификатор ОКПД2

    13.96.16.190

    Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.49

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817627/name/5fe4a0406895b6.58846967

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки"

    Кол-во: 58.00000

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