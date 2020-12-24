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    Главная / Торги / закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036894Дата и время окончания срока приема заявок закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036894

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036894_second_parts_protocol.rtf

    Инструкция

    Требования_2019.rar

    Письмо_исходящее___МР_06_2690_Н_от_15_12_2020_Приг.pdf

    Формат_ТКП_запрос_теплоизоляция.xlsx

    Заявка на участие (приложение № 1)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036894Дата и время окончания срока приема заявок закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 15:0024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036894Дата и время вскрытия заявок закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 17:0025.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036894Подведение итогов не позднее закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036894Подведение итогов не позднее закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Архангельский морской торговый порт"/ ст. Соломбалка Северной ж/дРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки товара в пункт назначения в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863917/name/6041ede881db17.41267498

    05.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прошивной мат; 30х1000х6000 мм; ISOTEC 100-SM AL;"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Маты МП-125 (80) (2000х1000х80)"

    Кол-во: 2

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