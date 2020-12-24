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Номер извещения
ГП036894
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
A.belyaeva@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036894Дата и время окончания срока приема заявок закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 15:0024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036894Дата и время вскрытия заявок закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 17:0025.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036894Подведение итогов не позднее закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка теплоизоляционных матов для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Архангельский морской торговый порт"/ ст. Соломбалка Северной ж/дРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
23
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 2
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