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    Главная / Торги / Поставка Трубной продукции

    Поставка Трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 18:0021.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Трубной продукцииНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036870

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Competitive_list_ETPGPB.xlsx

    Копия_Прил2___Форма_ТКП_Трубная_Продукция.xlsx

    Прил1___техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27 доб. 8853

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    e.suhodolov@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суходолов Егор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 18:00 GMT +321.12.2020 18:0021.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036870Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Трубной продукцииНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 18:0021.12.2020 18:0021.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036870Дата и время вскрытия заявок Поставка Трубной продукцииНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 21:0031.01.2021 21:0031.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036870Подведение итогов не позднее Поставка Трубной продукцииНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 21:0031.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036870Подведение итогов не позднее Поставка Трубной продукцииНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем поставки: Трубная продукция 2,512 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый Уренгой ул. Промысловая 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата по факту поставки всего объема МТР в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841590/name/601a6414996442.58329491

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ОШ-D-1020х16-К60-Т40/60 ТУ 1381-012-05757848-2015"

    Кол-во: 0.88

    "Позиция 2"

    "Труба ОШ-D-720х11-К60-Т40/60 ТУ 1381-012-05757848-2015"

    Кол-во: 1.632

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