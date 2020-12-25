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    Главная / Торги / Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

    Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    132-ЗП

    Наименование закупки

    Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ГПБ_132_ЗП.rar

    Протокол_подведения_итогов_32009807371.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79

    Почтовый адрес

    426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79

    Контактный телефон

    +7 912 451-55-46

    Факс

    +7 3412 49-01-90

    Адрес электронной почты

    R.Batalov@UDMURTGAZ.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталов Роман Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807371Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 20:0030.12.2020 20:0030.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807371Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 20:0030.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807371Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»

    Начальная цена

    4 623 052,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21

    Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.11

    Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824073/name/5fed5dd964b003.79869763

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин неэтилированный АИ-95-К5. ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 90000

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо ЕВРО. ГОСТ 32511-2013 "

    Кол-во: 2280

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