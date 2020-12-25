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Номер извещения
32009807371
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Почтовый адрес
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
Контактный телефон
+7 912 451-55-46
Факс
+7 3412 49-01-90
Адрес электронной почты
R.Batalov@UDMURTGAZ.RU
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807371Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 20:0030.12.2020 20:0030.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807371Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива по топливным картам через АЗС для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»
Начальная цена
4 623 052,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИЖЕВСК
Адрес местонахождения
426035, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Серова, 79
19.20.21
47.30.11
Документация лота
Кол-во: 90000
Кол-во: 2280
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