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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009807243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара по номенклатурной группе: Арматура трубопроводная для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» № AB0002130
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
16.12.2020 08:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
Почтовый адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
Контактный телефон
+7 4812 61-07-37
Факс
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Адрес электронной почты
79203000707@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапиков Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Смоленск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Краны шаровые металлические
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Краны шаровые металлические
Начальная цена
248 071,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Адрес местонахождения
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
28.14
28.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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