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Номер извещения
32009807185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 08:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 3452 53-25-96 доб. 23322326
Факс
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Адрес электронной почты
AparinaNA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Апарина Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.01.202122.01.2021 21:0022.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807185Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».
Начальная цена
992 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
81.2
81.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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