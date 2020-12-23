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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».

    Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 21:0023.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807185Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009807185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 08:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_2__Техническое_задание_.doc

    Приложение_3__Проект_договора_.docx

    Извещение.docx

    Протокол_32009807185_Итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 23322326

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AparinaNA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Апарина Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 21:0022.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807185Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке территории от снега, очистке кровли от снега, сосулек, наледи, и работе снегоуборочной техники и вывозу снега с территории АО «НПЦ «Недра».

    Начальная цена

    992 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    81.2

    Услуги по чистке и уборке

    Классификатор ОКВЭД2

    81.2

    Деятельность по чистке и уборке

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828846/name/60051285e3b394.85335681

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    23.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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