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    Главная / Торги / Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807094Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Устройство плавного пуска)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009807094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 08:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_предложение_281.xlsx

    Извещение_281.docx

    Оферта_Участника_281.xlsx

    Раздел_5_Проект_договора_281.doc

    Документация_281.docx

    Раздел_6.1_Ориентировочный_график_281.xls

    Итоговый_протокол_281.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    2330555 доб.(3129)

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yegorova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЕГОРОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807094Подведение итогов не позднее Поставка товара (Устройство плавного пуска)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Начальная цена

    1 268 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.9

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828123/name/60014d74809899.68995744

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 35.00000

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