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Номер извещения
ГП036868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-02
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Закупка анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036868Дата и время окончания срока приема заявок Закупка анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-02Белорецк
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036868Дата и время вскрытия заявок Закупка анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-02Белорецк
Подведение итогов не позднее
23.01.2021 14:0023.01.2021 14:0023.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036868Подведение итогов не позднее Закупка анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-02Белорецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго В-02
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
M
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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