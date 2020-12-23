Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка трансформаторов напряжения

    Поставка трансформаторов напряжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторов напряженияКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009813734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторов напряжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил._1_форма_заявки.docx

    Прил._2_проект_договора.doc

    Извещение_о_закупке_от_17.12.2020_трансформаторы_напряжения.docx

    размеры.pdf

    Протокол_итоговый_от_28.12.2020_без_инф._об_уч_х.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-74

    Факс

    +7 812 322-80-49

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    КОРБАТОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трансформаторов напряжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009813734Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторов напряженияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 12:0023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009813734Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформаторов напряженияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009813734Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторов напряженияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторов напряжения

    Начальная цена

    342 665,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖЭК
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11.13

    Производство трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820982/name/5fe9d2ba44e599.29715927

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство трансформаторов"

    Кол-во: 3.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013532
    Поставка генераторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка генераторов для объекта «Харасавэйское ГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    590521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Запрос предложений № 32211069727
    поставка товара по номенклатурной группе: электростанции генераторные установки №6-01-2022
    поставка товара по номенклатурной группе: электростанции генераторные установки №6-01-2022
    591882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    581 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО ЮК ГРЭС
    Попозиционная № 32211073796
    Закупка электродвигателя 4 ПБМ-160 МО4, электродвигателя ВРП 160М6 15/1000, АИР 355МВ6-У2 250 КВТ 380/660В 1000ОБ/МИН, КГЕ
    Закупка электродвигателя 4 ПБМ-160 МО4, электродвигателя ВРП 160М6 15/1000, АИР 355МВ6-У2 250...
    592182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 360 115
    Лоты:
    4
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211067286
    Поставка блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 2х1000 кВА 6/0,4кВ (для электроснабжения «Комплекса городской многопрофильной больницы»)
    Поставка блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП 2х1000 кВА 6/0,4кВ (для...
    591580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    16 238 726
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211056156
    Поставка бензинового генератора
    Поставка бензинового генератора
    589778
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    338 976
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Теплосеть
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32110986262
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «На право заключения договора поставки электротехнической продукции для нужд ООО «Теплосеть» на 2022 год» (9 лотов).
    Проведение процедуры открытого АУКЦИОНА в электронной форме среди субъектов малого и среднего...
    580792
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 717 672
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ОКБ Новатор
    Аукцион № ГП136328
    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора...
    577551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    14 166
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    17.12.2021 г., 08:11
    Дата аукциона:
    07.02.2022 г., 13:00
    АО ОКБ Новатор
    Аукцион № ГП136325
    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены на право заключения договора...
    577536
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    14 166
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    17.12.2021 г., 07:48
    Дата аукциона:
    07.02.2022 г., 13:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить