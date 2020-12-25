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Номер извещения
ГП036867
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по пассажирским перевозкам трудящихся шахты «Ерунаковская-1» филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 08:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-30-43
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
berzuhav@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Берзух Анна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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оказание услуг по пассажирским перевозкам трудящихся шахты «Ерунаковская-1» филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:30 GMT +325.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036867Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по пассажирским перевозкам трудящихся шахты «Ерунаковская-1» филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:3025.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036867Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по пассажирским перевозкам трудящихся шахты «Ерунаковская-1» филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 10:0015.02.2021 10:0015.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036867Подведение итогов не позднее оказание услуг по пассажирским перевозкам трудящихся шахты «Ерунаковская-1» филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
оказание услуг по пассажирским перевозкам трудящихся шахты «Ерунаковская-1» филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
С 01.01 2021 г. по 31.12 2021 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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