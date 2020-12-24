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    Главная / Торги / Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"

    Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"427974, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_268.doc.pdf

    Документация.docx

    Приложение_1_Техническое_задание.docx

    Приложение_2_Договор_поставки.docx

    Итоговый_протокол___226.pdf

    Итоговый_протокол__переподведение_итогов____226_2.docx.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САРАПУЛТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры САРАПУЛТЕПЛОЭНЕРГО

    Юридический адрес

    427960, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г САРАПУЛ, УЛ ГОГОЛЯ, 78,

    Почтовый адрес

    427974

    Контактный телефон

    +7 34147 2-21-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oooste@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чечин Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    427974, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 22:5925.12.2020 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807062Подведение итогов не позднее Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"427974, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    САРАПУЛТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры САРАПУЛТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    427960, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г САРАПУЛ, УЛ ГОГОЛЯ, 78,

    427974

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819077/name/5fe5dc57b17329.33418656

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825138/name/5ffc44652024b5.26971808

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

    Кол-во: 2.00000

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