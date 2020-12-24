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Номер извещения
32009807062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
16.12.2020 08:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427960, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г САРАПУЛ, УЛ ГОГОЛЯ, 78,
Почтовый адрес
427974
Контактный телефон
+7 34147 2-21-15
Факс
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Адрес электронной почты
oooste@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чечин Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
427974, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 78
Закупки и тендеры
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Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газорегуляторных установок для нужд ООО "Сарапултеплоэнерго"
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
САРАПУЛТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры САРАПУЛТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
427960, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г САРАПУЛ, УЛ ГОГОЛЯ, 78,
427974
28.2
46.69
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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