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    Главная / Торги / Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java

    Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036864Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 08:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_Java_разработку.pdf

    155_20_Уведомление.pdf

    Шаблон_участника_по_опыту__реализации_проектов.xlsx

    Анкета_Контрагента.docx

    Декларация_участника_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 29-88-75

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Inna.Zakharkova@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркова Инна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036864Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036864Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036864Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036864Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту выполнения работ, в течение 30 дней со дня подписания Акта оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java"

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