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Номер извещения
ГП036864
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 08:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 29-88-75
Факс
--
Адрес электронной почты
Inna.Zakharkova@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркова Инна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036864Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036864Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036864Подведение итогов не позднее Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования JavaСургут
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по развитию автоматизации внутренних продуктов на базе языка программирования Java
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
62.01
J
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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