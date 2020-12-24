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    Главная / Торги / Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК "Северавтодор" в количестве 1570 шт.

    Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК "Северавтодор" в количестве 1570 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК"Северавтодор" СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК "Северавтодор" в количестве 1570 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 08:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_извещению__.docx

    Приложение__1.1_к_извещению_.xlsx

    Извещение__232______.docx

    1._Протокол_подведения_итогов__32009807008.docx

    1._Протокол_подведения_итогов__32009807008.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    3462-22-51-79

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанин Е. С.

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК"Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807008Дата и время окончания срока приема заявок Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК"Северавтодор" Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 08:0024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807008Дата и время вскрытия заявок Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК"Северавтодор" Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807008Подведение итогов не позднее Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК"Северавтодор" Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка техпластин армированных тросом к снегоуборочной технике для Филиалов АО "ГК"Северавтодор"

    Начальная цена

    6 027 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.270

    Резцы и пластинки сменные к ним

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818226/name/5fe590650b4502.73899582

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819424/name/5fe6ce2b287a84.39710017

    26.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1570.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.07.2018 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Волгоградская область
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