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    Главная / Торги / Вытяжная система газокарусельного станка ц.15

    Вытяжная система газокарусельного станка ц.15

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036863Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036863

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    572-622/20

    Наименование закупки

    Вытяжная система газокарусельного станка ц.15

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 08:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15_Ремонт_вытяжной_вентиляции_от_газокарусельного_станка_ц.15.pdf

    Анкета_контрагента.doc

    ГП036863_second_parts_protocol..rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sec_oge@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036863Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036863Дата и время вскрытия заявок Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 12:0016.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036863Подведение итогов не позднее Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тех. заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.22

    Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833901/name/600e36b6336550.46883728

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15"

    Кол-во:

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