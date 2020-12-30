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Номер извещения
ГП036863
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вытяжная система газокарусельного станка ц.15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
16.12.2020 08:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-00
Факс
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Адрес электронной почты
sec_oge@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 09:00 GMT +330.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036863Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 09:0030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036863Дата и время вскрытия заявок Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт системы вытяжной вентиляции от газокарусельного станка цеха №15
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тех. заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43.22
42.2
Документация лота
Кол-во:
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