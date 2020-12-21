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    Главная / Торги / Поставка материалов для лаборатории неразрушающего контроля

    Поставка материалов для лаборатории неразрушающего контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036893Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроляТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для лаборатории неразрушающего контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_ООО__Энергомонтаж_СК___ГП036893_этп.pdf

    Документация_о_запросе_цен.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    ТФ_Договора_поставки.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 3822 70-59-70 доб. 5475

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.turuntaev@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турунтаев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 11:00 GMT +321.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036893Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроляТомск

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036893Подведение итогов не позднее Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроляТомск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036893Подведение итогов не позднее Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроляТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    20.59

    Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845206/name/60221f629eeef0.43590140

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рентгеновская пленка (форматная) 30 x 40 см / 100 листов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Чистящее средство для проявочной машины NOVA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Чистящее средство для проявочной машины NOVA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Пенетрант Helling U88"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Проявитель Helling U89"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Очиститель Helling U87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Кабель соединительный тип: Lemo00-Lemo00 (1,5м, 50 Оm)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кабель соединительный тип: 2Lemo00-2Lemo00 (1,5м, 50 Оm)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Ремень стяжной с храповым механизмом, ширина ленты 50мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Ремень стяжной с храповым механизмом, ширина ленты 35мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Мерительные пояс Ø 108 (крепление липучка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Мерительные пояс Ø 159 (крепление липучка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Мерительные пояс Ø 168 (крепление липучка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Мерительные пояс Ø 219 (крепление липучка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Мерительные пояс Ø 273 (крепление липучка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Мерительные пояс Ø 325 (крепление липучка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Безворсовая ткань (типа мадаполам)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Ветошь"

    Кол-во: 10

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