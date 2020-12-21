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Номер извещения
ГП036893
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для лаборатории неразрушающего контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 3822 70-59-70 доб. 5475
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
d.turuntaev@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турунтаев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 11:00 GMT +321.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036893Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроляТомск
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 14:0022.01.2021 14:0022.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036893Подведение итогов не позднее Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроляТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку материалов для лаборатории неразрушающего контроля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
Адрес местонахождения
634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8
20.59
20.59
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
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