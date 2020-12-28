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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806981Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Ижевск, Песочная, 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009806981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 07:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2020_045_17505_А_СМП_Модернизация_ВОЛС_пл._1.doc

    п._32_Приложение_1_к_договору_Локально_сметный_расчет_1_1.xlsx

    п._32_Приложение_2_к_договору__Дефектная_ведомость_1_1.xlsx

    РД_2018_045_541_ВН_ВОЛС.pdf

    п._32_Проект_договора.doc

    п.33_Договор_залога.doc

    РД_ВОЛС_Площадка1.zip

    Скан_проток.рассм._2ч__32009806981.pdf

    Скан_проток.рассм._2ч__32009806981.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черезова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск, Песочная, 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806981Подведение итогов не позднее Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Ижевск, Песочная, 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Начальная цена

    6 387 219,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.170

    Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832270/name/60094e066c81c8.04740870

    21.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832294/name/60094fe4471366.04117370

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 6387219.60000

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