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Номер извещения
32009806981
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 07:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-03-59
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черезова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск, Песочная, 3
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Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806981Подведение итогов не позднее Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Ижевск, Песочная, 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) систем безопасности площадки 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Начальная цена
6 387 219,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
43.21.10.170
43.21
Документация лота
Кол-во: 6387219.60000
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