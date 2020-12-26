Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по обслуживанию орг. техники для нужд филиалов ПАО «ТГК-14» в Республике Бурятия

    Оказание услуг по обслуживанию орг. техники для нужд филиалов ПАО «ТГК-14» в Республике Бурятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 08:0026.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807596Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию оргтехники ЧитаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009807596

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обслуживанию орг. техники для нужд филиалов ПАО «ТГК-14» в Республике Бурятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 09:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    doc_15012020_41.pdf

    form_15012020_41.zip

    pril_16122020_21.zip

    vopros_30122020_9.pdf

    vopros_30122020_9.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    +7 914 500-13-30

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    skazhutina@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Скажутина Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807596Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию оргтехники Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию оргтехники

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    61.1

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во:

    Лот 2

    Обслуживание орг.техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807596Подведение итогов не позднее Обслуживание орг.техники Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание орг.техники

    Начальная цена

    938 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    61.1

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.1

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823851/name/5fec883fb29d99.24293418

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во:

    Лот 3

    Обслуживание орг.техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807596Подведение итогов не позднее Обслуживание орг.техники Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание орг.техники

    Начальная цена

    1 472 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    61.1

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.1

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823852/name/5fec887d6d8150.17219366

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП237260
    Выбор подрядчика на устройство средств обеспечения безопасности при строительстве 2 этапа строительства ТПК объекта «Транспортно-перегрузочный комплекс на северном берегу бухты Мучке морского порта Ванино»
    Выбор подрядчика на устройство средств обеспечения безопасности при строительстве 2 этапа...
    593922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Попозиционная № АП014288
    РЕАГЕНТ САБОКСАН; КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ (ООО КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ г. НИЖНЕВАРТОВСК)
    РЕАГЕНТ САБОКСАН; КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ (ООО КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ г. НИЖНЕВАРТОВСК)
    593914
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013894
    Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ЭХЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2022 году (22-0033)
    Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ЭХЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз...
    591947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 195 069
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014287
    519/КО - Средства индивидуальной защиты для нужд АО "НЗЛ" (LN1546)
    519/КО - Средства индивидуальной защиты для нужд АО "НЗЛ" (LN1546)
    593920
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013834
    Поставка расходных материалов для индукционного оборудования для нужд ООО «ГазАртСтрой» (АО «СТНГ») (Чаяндинское НГКМ. УППГ-2)
    Поставка расходных материалов для индукционного оборудования для нужд ООО «ГазАртСтрой» (АО...
    591701
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237258
    Закупка металлопроката – 19,437 т.
    Закупка металлопроката – 19,437 т.
    593810
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237257
    Закупка оцинкованного металлопроката – 77,152т.
    Закупка оцинкованного металлопроката – 77,152т.
    593852
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237256
    Закупка гидроэлектротолкателей
    Закупка гидроэлектротолкателей
    593913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить