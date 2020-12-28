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    Главная / Торги / Попозиционная реализация складских остатков - трубопроводная арматура высокого давления - задвижки запорные и регулирующие, краны шаровые - от производителя.

    Попозиционная реализация складских остатков - трубопроводная арматура высокого давления - задвижки запорные и регулирующие, краны шаровые - от производителя.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036865Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запорной и регулирующей арматуры.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная реализация складских остатков - трубопроводная арматура высокого давления - задвижки запорные и регулирующие, краны шаровые - от производителя.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 08:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Форма_письма_об_участии_в_процедуре.doc

    Извещение.docx

    Образец_договора_ООО_НПФ_МКТ_АСДМ.doc

    Образец_Спецификации_НДС_20_.xls

    Технические_характеристики.xlsx

    ГП036865_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма МКТ-АСДМ
    Все закупки и тендеры НПФ МКТ-АСДМ

    Юридический адрес

    454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606

    Почтовый адрес

    454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606

    Контактный телефон

    +7 351 799-57-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    mkt-asdm@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онученко Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация запорной и регулирующей арматуры.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036865Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036865Дата и время вскрытия заявок Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036865Подведение итогов не позднее Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036865Подведение итогов не позднее Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация запорной и регулирующей арматуры.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПФ МКТ-АСДМ
    Все закупки и тендеры НПФ МКТ-АСДМ

    Адрес местонахождения

    454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826146/name/5ffe7e3e53a359.06453481

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый MKTKS-50.25, DN50 PN 25,0 МПа, фланцевый, без КОФ, ХЛ1, корпус 09Г2С, ручное."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Задвижка запорно-регулирующая MKTR-100.25, DN100 PN 25,0 МПа, фланцевая, без КОФ, ХЛ1, корпус 13ХФА, ручное (маховик)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка запорно-регулирующая MKTR-100.25-М, DN100 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Задвижка запорно-регулирующая MKTR-100.25, DN100 PN 25,0 МПа, фланцевая, без КОФ, корпус 13ХФА, ХЛ1, ручное (маховик)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Задвижка запорно-регулирующая MKTR-100.25-МА, DN100 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, под электропривод."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Задвижка запорно-регулирующая MKTR-300.1,6-МА DN300 PN 1,6 МПа, с КОФ, с теплоизоляцией, под электропривод."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Задвижка запорная MKTS-150.16-А, DN150 PN 16,0 МПа, фланцевая, без КОФ, корпус 09Г2С, ХЛ1, под электропривод."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Задвижка запорная MKTS-200.25-М, DN200 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус 09Г2С, ручное (редуктор)."

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Задвижка запорная MKTZ-100.25, DN100 PN 25,0 МПа, фланцевая, без КОФ, ХЛ1, корпус 13ХФА, ручное."

    Кол-во: 17

    "Позиция 10"

    "Задвижка запорная МКТZ-15.16 (типа 31лс45нж) DN15 PN 16,0 МПа, муфтовая, ХЛ1, корпус 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 87

    "Позиция 11"

    "Задвижка запорная МКТZ-20.16 (типа 31лс45нж) DN20 PN 16,0 МПа, муфтовая, ХЛ1, корпус 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 92

    "Позиция 12"

    "Задвижка запорная МКТZ-25.16 (типа 31лс45нж) DN25 PN 16,0 МПа, муфтовая, ХЛ1, корпус 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Задвижка запорная МКТZ-25.16-М (типа 31лс45нж) DN25 PN16,0 с КОФ ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Задвижка запорно-регулирующая МКТR-150.25-М, DN150 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Задвижка запорно-регулирующая МКТR-150.25-М, DN150 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 13ХФА, ручное (маховик)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Задвижка запорно-регулирующая МКТR-150.25-МА, DN150 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, под электропривод."

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Задвижка запорно-регулирующая МКТR-250.25, DN250 PN 25,0 МПа, фланцевое, ХЛ1, корпус 09Г2С, ручное (редуктор)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Задвижка запорная МКТS-100.16-M, DN100 PN 16,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 13ХФА, ручное (маховик)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Задвижка запорная МКТS-100.16-M, DN100 PN 16,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Задвижка запорная МКТS-100.25-M, DN100 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Задвижка запорная МКТS-150.16-M, DN150 PN 16,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Задвижка запорная МКТS-150.16-M, DN150 PN 16,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 13ХФА, ручное (маховик)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Задвижка запорная МКТS-150.25-M, DN150 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, ручное (маховик)."

    Кол-во: 14

    "Позиция 24"

    "Задвижка запорная МКТS-200.25-S, DN200 PN 25,0 МПа, под приварку к турбе 215х20мм, копус 13ХФА, ручной (редуктор)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Задвижка запорная МКТZ-250.25-M, DN250 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 13ХФА, ручной (редуктор)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Задвижка запорная МКТZ-50.25-М, DN50 PN 25,0 МПа, с КОФ, ХЛ1, корпус и фланцы 09Г2С, одностороннего действия, ручное (маховик)"

    Кол-во: 2

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