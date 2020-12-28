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Номер извещения
ГП036865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная реализация складских остатков - трубопроводная арматура высокого давления - задвижки запорные и регулирующие, краны шаровые - от производителя.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 08:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606
Почтовый адрес
454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606
Контактный телефон
+7 351 799-57-56
Факс
Адрес электронной почты
mkt-asdm@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онученко Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация запорной и регулирующей арматуры.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036865Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036865Дата и время вскрытия заявок Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036865Подведение итогов не позднее Реализация запорной и регулирующей арматуры.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация запорной и регулирующей арматуры.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПФ МКТ-АСДМ
Все закупки и тендеры НПФ МКТ-АСДМ
Адрес местонахождения
454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606
28.14
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 17
Кол-во: 87
Кол-во: 92
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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