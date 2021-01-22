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    Главная / Торги / Поставка труб стальных для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка труб стальных для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009806891

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 07:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    503Д20_11_Протокол_21_от_28.01.21.pdf

    503Д20_7_Решение_132_от_25.12.2020.pdf

    503Д20_6_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    Shmidt.SA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воскобойникова Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 09:00 GMT +322.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806891Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 09:0022.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806891Дата и время вскрытия заявок Поставка труб стальных6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 11:0028.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806891Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных

    Начальная цена

    2 670 490,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.140

    Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837902/name/60139fdc5fd351.83807627

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы стальные "

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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