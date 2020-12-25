Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка электронных автомобильных весов грузоподъемностью 80 тонн с шеф-монтажом и пуско-наладочными работами для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка электронных автомобильных весов грузоподъемностью 80 тонн с шеф-монтажом и пуско-наладочными работами для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронных автомобильных весово грузоподъемностью 80 тонн с шеф- монтажом и пусконаладочными работами для Филиала №4 АО "ГК"Северавтодор" Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской ОбиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807003

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    15-4-1

    Наименование закупки

    Поставка электронных автомобильных весов грузоподъемностью 80 тонн с шеф-монтажом и пуско-наладочными работами для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__15_4_1.doc

    Протокол_итоговый_32009807003.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3463 25-04-39

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil4-law@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Приймак Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронных автомобильных весово грузоподъемностью 80 тонн с шеф- монтажом и пусконаладочными работами для Филиала №4 АО "ГК"Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронных автомобильных весово грузоподъемностью 80 тонн с шеф- монтажом и пусконаладочными работами для Филиала №4 АО "ГК"Северавтодор" Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807003Дата и время вскрытия заявок Поставка электронных автомобильных весово грузоподъемностью 80 тонн с шеф- монтажом и пусконаладочными работами для Филиала №4 АО "ГК"Северавтодор" Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807003Подведение итогов не позднее Поставка электронных автомобильных весово грузоподъемностью 80 тонн с шеф- монтажом и пусконаладочными работами для Филиала №4 АО "ГК"Северавтодор" Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронных автомобильных весово грузоподъемностью 80 тонн с шеф- монтажом и пусконаладочными работами для Филиала №4 АО "ГК"Северавтодор"

    Начальная цена

    1 690 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    28.29.31.111

    Весы транспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.31

    Производство промышленного оборудования для взвешивания и дозировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820779/name/5fe9bba53962f5.76362647

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленного оборудования для взвешивания и дозировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Попозиционная № АП014288
    РЕАГЕНТ САБОКСАН; КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ (ООО КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ г. НИЖНЕВАРТОВСК)
    РЕАГЕНТ САБОКСАН; КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ (ООО КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ г. НИЖНЕВАРТОВСК)
    593914
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013894
    Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ЭХЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2022 году (22-0033)
    Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ЭХЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз...
    591947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    20 195 069
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014287
    519/КО - Средства индивидуальной защиты для нужд АО "НЗЛ" (LN1546)
    519/КО - Средства индивидуальной защиты для нужд АО "НЗЛ" (LN1546)
    593920
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    18 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013834
    Поставка расходных материалов для индукционного оборудования для нужд ООО «ГазАртСтрой» (АО «СТНГ») (Чаяндинское НГКМ. УППГ-2)
    Поставка расходных материалов для индукционного оборудования для нужд ООО «ГазАртСтрой» (АО...
    591701
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237258
    Закупка металлопроката – 19,437 т.
    Закупка металлопроката – 19,437 т.
    593810
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237257
    Закупка оцинкованного металлопроката – 77,152т.
    Закупка оцинкованного металлопроката – 77,152т.
    593852
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237256
    Закупка гидроэлектротолкателей
    Закупка гидроэлектротолкателей
    593913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211082775
    Оказание услуг по заправке картриджей
    Оказание услуг по заправке картриджей
    593915
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    2 431 309
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить