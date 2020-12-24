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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотрудников

    Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотрудников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036859Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотруг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054357-335-2020

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотрудников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    16.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Контактный телефон

    +7 3452 68-81-81 доб. 4671

    Адрес электронной почты

    RC_UOP@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалова Алена Игоревна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотру

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036859Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотруг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг в г. Новый Уренгой для предотвращения и своевременного выявления зараженных вирусом covid-19 среди сотру

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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