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    Главная / Торги / Поставка смеси шамотной бетонной СШБ-2, смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной СОВТ 600, бетона БТИЛ-1200

    Поставка смеси шамотной бетонной СШБ-2, смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной СОВТ 600, бетона БТИЛ-1200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона БТИЛ-1200КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0227

    Наименование закупки

    Поставка смеси шамотной бетонной СШБ-2, смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной СОВТ 600, бетона БТИЛ-1200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_Внесенных_изменений.doc

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    ЗД_ЗКП_смесь__бетон.docx

    Соглашение.docx

    ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-55

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    natalya.subocheva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Субочева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетона БТИЛ-1200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона БТИЛ-1200Калтан

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка бетона БТИЛ-1200Калтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка бетона БТИЛ-1200Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона БТИЛ-1200

    Начальная цена

    3 815 115,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 60 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    23.20

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.20

    Производство огнеупорных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон БТИЛ-1200 ТУ 1523-027-13706960-2004 "

    Кол-во: 54.5

    Лот 2

    Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционнойКалтан

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционнойКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционнойКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной

    Начальная цена

    1 417 168,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    23.20

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.20

    Производство огнеупорных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь обмазочная волокнистая теплоизоляционная СОВТ 600 "

    Кол-во: 21.133

    Лот 3

    Поставка смеси шамотной бетонной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси шамотной бетоннойКалтан

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка смеси шамотной бетоннойКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка смеси шамотной бетоннойКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смеси шамотной бетонной

    Начальная цена

    9 192 962,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    23.20

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.20

    Производство огнеупорных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь шамотная бетонная СШБ-2 СТО 13706960-023-2009 "

    Кол-во: 110.46

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