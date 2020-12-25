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Номер извещения
32009807401
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смеси шамотной бетонной СШБ-2, смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной СОВТ 600, бетона БТИЛ-1200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-55
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
natalya.subocheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Субочева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Поставка бетона БТИЛ-1200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона БТИЛ-1200Калтан
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка бетона БТИЛ-1200Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бетона БТИЛ-1200
Начальная цена
3 815 115,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
23.20
23.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 54.5
Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционнойКалтан
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционнойКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смеси обмазочной волокнистой теплоизоляционной
Начальная цена
1 417 168,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
23.20
23.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21.133
Поставка смеси шамотной бетонной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807401Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси шамотной бетоннойКалтан
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 11:0022.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807401Подведение итогов не позднее Поставка смеси шамотной бетоннойКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смеси шамотной бетонной
Начальная цена
9 192 962,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
23.20
23.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 110.46
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