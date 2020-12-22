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    Главная / Торги / Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗ

    Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036898Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗг.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ__МТР_.pdf

    200302_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ__ГПБ__ФМО__КПП__с_ОП.ред.ДА.DOCX

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Форма_КП..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1306

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    KileRA@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киле Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036898Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036898Подведение итогов не позднее Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗг.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036898Подведение итогов не позднее Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рециркуляторов для помещений на Амурском ГПЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с формой КПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с формой КП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.112

    Установки для фильтрования или очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25.14

    Производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рециркулятор бактерицидный настенный (на площадь помещения не менее 15м2)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Рециркулятор бактерицидный настенный (на площадь помещения не менее 100 м2)"

    Кол-во: 25

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