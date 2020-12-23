Оказание услуг по проведению натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009808919 Уникальный номер закупки Номер закупки 20/ОПЮКГРЭС/0146 Наименование закупки Оказание услуг по проведению натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС

Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС Юридический адрес 652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20, Почтовый адрес 652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20 Контактный телефон +7 38475 5-10-68 Факс +7 38472 3-92-50 Адрес электронной почты RaevichAI@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Раевич Алексей Иванович Место рассмотрения предложений Калтан Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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