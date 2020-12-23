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Номер извещения
32009808919
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38475 5-10-68
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
RaevichAI@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Раевич Алексей Иванович
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Проведение натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 14:00 GMT +323.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009808919Дата и время окончания срока приема заявок Проведение натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. МеждуреченскКалтан
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808919Подведение итогов не позднее Проведение натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. МеждуреченскКалтан
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009808919Подведение итогов не позднее Проведение натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. МеждуреченскКалтан
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение натурных исследований контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и жилой застройки группы объектов ПАО «Южный Кузбасс» и ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск
Начальная цена
613 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл., г. Междуреченск, г. МыскиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во: 11.00000
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