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Номер извещения
32009807589
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по радиомониторингу сигнала на пульт 01 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
16.12.2020 09:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,
Почтовый адрес
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23
Контактный телефон
+7 914 500-13-30
Факс
+7 3022 38-47-02
Адрес электронной почты
skazhutina@chita.tgk-14.com
Ф.И.О. контактного лица
Скажутина Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Чита
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по радиомониторингу сигнала на пульт 01
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по радиомониторингу сигнала на пульт 01
Начальная цена
631 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТГК-14
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Адрес местонахождения
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23
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Документация лота
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