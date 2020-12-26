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    Главная / Торги / Оказание услуг по радиомониторингу сигнала на пульт 01 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс

    Оказание услуг по радиомониторингу сигнала на пульт 01 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 08:0026.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807589Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по радиомониторингу сигнала на пульт 01ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009807589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по радиомониторингу сигнала на пульт 01 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    16.12.2020 09:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    doc_15012020_41.pdf

    form_15012020_41.zip

    pril_16122020_21.zip

    vopros_30122020_8.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    +7 914 500-13-30

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    skazhutina@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Скажутина Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по радиомониторингу сигнала на пульт 01

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807589Подведение итогов не позднее Услуги по радиомониторингу сигнала на пульт 01Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по радиомониторингу сигнала на пульт 01

    Начальная цена

    631 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823842/name/5fec876cb58337.49265260

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и монтаж машин и оборудования"

    Кол-во:

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