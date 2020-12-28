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    Главная / Торги / 195/11.12.20/СГНХП/КО/Э Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы Интеграл

    195/11.12.20/СГНХП/КО/Э Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы Интеграл

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036849Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы ИнтегралСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036849

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    195/11.12.20/СГНХП/КО/Э

    Наименование закупки

    195/11.12.20/СГНХП/КО/Э Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы Интеграл

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    16.12.2020 06:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО__эл.ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы Интеграл

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036849Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы ИнтегралСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 15:3028.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036849Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы ИнтегралСалават

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 13:3022.01.2021 13:3022.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036849Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы ИнтегралСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:3022.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036849Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы ИнтегралСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы Интеграл

    Начальная цена

    35 480,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обновлению и приобретению ПО фирмы Интеграл"

    Кол-во: 1

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