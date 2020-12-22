www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036846
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
гайка полусферическая к анкеру АВ 20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 06:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-25-47
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
solopovaav@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Солопова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка гайки полусферической для анкера АВ20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 13:00 GMT +322.12.2020 13:0022.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036846Дата и время окончания срока приема заявок закупка гайки полусферической для анкера АВ20Междуреченск
Подведение итогов не позднее
22.02.2021 06:3022.02.2021 06:3022.02.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036846Подведение итогов не позднее закупка гайки полусферической для анкера АВ20Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка гайки полусферической для анкера АВ20
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
28836 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877 Кемеровская область-Кузбасс, город Междуреченск Южная пром.зона, Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
25.94.11.130
Документация лота
Кол-во: 28836
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.