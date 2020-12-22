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    Главная / Торги / гайка полусферическая к анкеру АВ 20

    гайка полусферическая к анкеру АВ 20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 13:0022.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036846Дата и время окончания срока приема заявок закупка гайки полусферической для анкера АВ20МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    гайка полусферическая к анкеру АВ 20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 06:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Договор__поставки_форма.rtf

    Приложение__3____проект_спецификацииЮК.xls

    Приложение__4_СИСТЕМА_КОНТРОЛЯ_РАБОТЫ_С_КОНТРАГЕНТАМИ.doc

    Приложение__5__Реквизиты_грузополучателя___копия.doc

    Приложение__6_Перечень_документов_для_заключения_договора.doc

    Приложение___7_Чертеж_гайки_ГПС.pdf

    Приложение__1_ДОКУМЕНТАЦИЯ__запроса_предл_без_альтер._ЭТПГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-25-47

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    solopovaav@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Солопова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка гайки полусферической для анкера АВ20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 13:00 GMT +322.12.2020 13:0022.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036846Дата и время окончания срока приема заявок закупка гайки полусферической для анкера АВ20Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    22.02.2021 06:3022.02.2021 06:3022.02.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036846Подведение итогов не позднее закупка гайки полусферической для анкера АВ20Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.02.202122.02.2021 06:3022.02.2021 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036846Подведение итогов не позднее закупка гайки полусферической для анкера АВ20Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка гайки полусферической для анкера АВ20

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    28836 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877 Кемеровская область-Кузбасс, город Междуреченск Южная пром.зона, Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.130

    Гайки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение___7_Чертеж_гайки_ГПС.pdf

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка полусферическая к анкеру АВ 20"

    Кол-во: 28836

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