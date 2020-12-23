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    Главная / Торги / Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.

    Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.АчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 07:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1___1_кв..xls

    2._Приложение_2.docx

    3._Приложение__3.docx

    Приглашение_к_отбору_ГПП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-44-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Oksana.Flusova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Флусова Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036856Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036856Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор ч.3519.03.06.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Барабан 1080.20.417-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вал 1 ч.1080.28.01СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вал 1080.28.19-1 ЭКГ-5А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал 1080.33.51-2 к ЭКГ-5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Вал 1085.20.402-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вал ведущий 1080.33.57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вал ведущий 3519.05.02.062"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Вал промежуточный ч.3572.05.10.200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вал ч.1080.28.40-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вал-шестерня ч.1080.05.341-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Вентиль электропневматич.ВВ-32Ш 110В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Вентиль электропневматич.ВВ-32Ш 110В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Вентилятор напора 1080.05.800-1СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Вентилятор поворота 1080.18.00-1СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Вентилятор подъема 1080.21.00-1СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Винт 1080.04.04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Вкладыш 3519.03.04.200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Вкладыш верхний 3532.03.04.008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Вкладыш нижний 3532.03.04.009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Втулка 0.03018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Втулка 1080.02.08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Втулка 1080.05.311 к ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Втулка 1080.05.312 к ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Втулка 1080.05.382 к ЭКГ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Втулка 1080.05.392 к ЭКГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Втулка 1080.33.18-1 к ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Втулка 1080.33.39 к ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Втулка 1080.33.40 к ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Втулка 1080.33.41 ЭКГ-58"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Втулка 1080.33.70 к ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Втулка 230х260х240х105 0.03025"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Втулка 3519.0502.008 ЭКГ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Втулка 3519.0502.035 ЭКГ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Втулка 3519.0502.202 ЭКГ-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Втулка 3519.0502.302 ЭКГ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Втулка ч.1080.02.07"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Втулка ч.1080.27.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Датчик ДПМГ 2х200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Диск 1001.05.265"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Диск кулачковый 1080.30.02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Засов днища 1080.02.107-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Звено гусеничное 1080.34.01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Золотник с катушкой 1080.37.66СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Клин 1080.27.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Колесо 1080.16.27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Колесо ведущее 1080.33.58-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Колесо ведущее ч.3519.05.02.061"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Колесо зубчатое 1080.05.336.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Колесо зубчатое 1080.20.416."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Колесо зубчатое 1080.33.49-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Колесо зубчатое ч.1080.16.03-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Колесо натяжное 1080.33.10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Колесо натяжное 3519.05.02.300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Колесо опорное 3519.05.02.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Колодка 1080.05.716-1СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Колодка фрикционная 1080.05.333СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Компрессор ЭК-7В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Корпус тяги 1080.04.15-1СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Манжета 5005.17.14 ЭКГ-5А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Манжета гидр.3-55х35-1 ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Манжета гидр.3-65х45-4 ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Муфта зубчатая 1080.28.24-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Насос БГ 11-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Насос БГ11-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Обойма 1080.02.300 СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Обойма ДМ ч.1080.30.07А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Ограничитель хода рукояти 1080.05.980-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Ось барабана ч.1080.20.421"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Ось натяжная ч.1080.33.17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Ось опорная ч.1080.33.63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ось опорного колеса 3519.05.02.082"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Палец 1080.02.114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Палец 1080.02.13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Палец звена 1080.34.02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Петля днища 1080.02.111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Петля днища 3532.01.02.015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "ПневмораспределительРЭП 1-1-20 03820.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Подвеска ковша 3519.21.00.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Подшипник седловой 1080.75.301СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Ползун 1080.05.307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Ползун боковой 1080.05.308 ЭКГ-5А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Полумуфта 1080.30.06-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Полумуфта ведущая 1080.30.04-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Полухомут 1080.33.48"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Прокладка 1080.05.313-01 ЭКГ-5А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Рейка рукояти 1080.04.114.1 цельнокатаная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Реле давления АК-11-5 ч.1080.19.300-1СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Ролик направляющий 1080.05.607 СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Рукоять ковша 1085.04.00-1СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Рычаг 1080.05.719"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Рычаг засова ч.1080.02.101сб"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Стойка 1080.20.460-1СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Стойка лебедки 1080.20.480СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Сухарь 1080.09.95-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Торсион 3536.19.00.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Торсион 3536.19.00.004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Тяга стрелы 108005.65-1СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Хомут 1080.33.60-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Цапфа центральная ч.1080.12.04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Цепь 1080.02.105СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Цилиндр гидравлический ч.1080.30.100СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Цилиндр пневматический 3519.09.02.400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Цилиндр хода 1080.29.02СБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Цилиндр ч. 1080.05.701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Шестерня 1080.05.372-1 Экскаватор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Шестерня 1080.33.50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Шестерня кремал.(1080.55.306)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 109"

    "Электро-пневм.распр.3532.14.03.000"

    Кол-во: 2

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    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920413
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1
    259901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    69 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РОСГЕО
    Запрос предложений № 31908412885
    Поставка систем управления GDS-II производства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Специальные геофизические системы данных», (согласна требований заключенного АО "ГЕОСВИП" доходного договора), (далее именуемый «Товар»), оказание консультационных услуг (далее именуемый «Услуги»), выполнение монтажных и пуско-наладочных работ (далее именуемые «Работы») для нужд АО "ГЕОСВИП"
    Поставка систем управления GDS-II производства Общества с ограниченной ответственностью...
    279469
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.10.2019 10:00(GMT+03:00)
    15 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП101483
    Закупка погружных мешалок и ЗИП Flygt для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка погружных мешалок и ЗИП Flygt для нужд ОАО Ямал СПГ
    434847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    19.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920411
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1, 1992г.
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1, 1992г.
    259875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    69 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920717
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3330Ф1, 1992г.
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3330Ф1, 1992г.
    259877
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    69 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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