Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036856 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Контактный телефон +7 39151 3-44-23 Факс -- Адрес электронной почты Oksana.Flusova@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Флусова Оксана Владимировна Место рассмотрения предложений Ачинск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru