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Номер извещения
ГП036856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 07:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-44-23
Факс
--
Адрес электронной почты
Oksana.Flusova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Флусова Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
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Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 12:00 GMT +323.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.Ачинск
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036856Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.Ачинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ-10 в 1 квартале 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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